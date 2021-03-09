ارتفاع درجات الحرارة اليوم وطقس حار بكافة الأنحاء.. والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.
ارتفاع درجات الحرارة اليوم وطقس حار بكافة الأنحاء.. والعظمى بالعاصمة 30 درجةالثلاثاء، 09 مارس 2021 08:00 ص
حالة الطقس
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا .
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