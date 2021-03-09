إسرائيل تفتتح سجن جديد لمعاقبة جنودها بعد ارتفاع معدل الجريمة داخل الجيش

كتب- هاشم الفخراني

كشف موقع "والا" الإسرائيلى النقاب، عن قيام الجيش الإسرائيلي بافتتاح سجن عسكرى جديد، خاص بالمخالفين من جنود الجيش.

وأوضح الموقع الإسرائيلي، أنه تم اختيار موقع بناء السجن العسكري، وسط إسرائيل لكى يتسع لأكثر من 900 سجين، مشيرا إلى أن السجن مقسم إلى أربعة أقسام، حسب طبيعة العقوبات، والأحكام العسكرية المفروضة على الجنود المعتقلين، كما يوجد قسم للمجندات.

ويشار إلى أن هناك ارتفاع متزايد فى معدلات الجريمة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي في الآونة الاخيرة، خصوصا في مجال التحرش والاغتصاب وتعاطي المخدرات.