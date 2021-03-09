اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:13 م
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إخلاء سبيل سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لحيازتها مواد مخدرة بمطار الغردقة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:05 م
إخلاء سبيل سيدة بكفالة 10 آلاف جنيه لحيازتها مواد مخدرة بمطار الغردقة قاعة محكمه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قررت محكمة الغردقة الجزئية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل سيدة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بعد ضبطها بمطار الغردقة الدولى وبحوزتها كوكايين وأقراص مخدرة أخرى. 
 
ترجع تفاصيل القضية لنهاية فبراير الماضي عند إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول الدولى للركاب القادمين من مطار أمستردام الهولندي، اشتبه أحد مأموري الجمرك، فى راكبة، نظرا لحالة الارتباك التى كانت عليها الراكبة.
 
وبتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة، تبين وجود أجسام معتمة، وبالعرض على جابر محمد موسى، مدير الحركة بجمرك مطار الغردقة الدولى، كلف بتفتيش حقائب الراكبة، حيث عثر على 2 لفافة بيضاء اللون يشتبه احتوائها على مادة مخدرة "كوكايين"، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مسحوق أبيض اللون، وكمية كبيرة من الأقراص والكبسولات المخدرة، بعد فحصها على جهاز كشف المخدرات.
 
وشكلت لجنة جمركية لجرد المضبوطات، بإشراف هانى عبدالحافظ، رئيس قسم الأمن الجمركى بمطار الغردقة الدولي، واعترفت الراكبة بحيازتها للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع مباحث المطار، وعرضها علي النيابة العامة ثم المحكمة المختصة.
 
 

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