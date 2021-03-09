اليوم السابع
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أشهر ميادين ومساجد الغردقة تتزين باسم الشهيد عبد المنعم رياض.. فيديو

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:33 م
أشهر ميادين ومساجد الغردقة تتزين باسم الشهيد عبد المنعم رياض.. فيديو ميدان للشهيد عبد المنعم رياض
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، تزامنا مع الاحتفال بيوم الشهيد، الموافق 9 مارس والذى حدد فى ذلك اليوم نسبة لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سابقا.

يعد ميدان عبد المنعم رياض، بمدينة الغردقة، من أشهر ميادين المدينة، والملاصق لمسجد الشهيد عبد المنعم رياض الشهير، وهو أقدم مساجد البحر الأحمر، حيث يعد الميدان أول ميادين الغردقة يقابل الزائرين فور وصولهم.

كذلك يعد ميدان عبد المنعم رياض أقرب الميادين لديوان عام محافظة البحر الأحمر، ومديرية الأمن وكذلك عدد كبير من المصالح الحكومية، لذلك أصبح مسجد عبد المنعم رياض الملاصق للميدان يؤدى المسئولين صلواتهم عند زيارتهم لمدينة الغردقة هم مسجد عبد المنعم رياض.

ومسجد عبد المنعم رياض من أهم المعالم السياحية والتاريخية بمدينة الغردقة، وتم بناؤه فى أواخر ستينيات القرن الماضى فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ويمتاز المسجد بمئذنتين شاهقتين، كما يتميز بعدد من الزخارف الإسلامية التى تزين جدرانه.


الغردقة

ميدان عبد المنعم رياض

يوم الشهيد

مسجد عبد المنعم رياض

البحر الاحمر

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