أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-3-2021

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 9-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو، مقابل 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

فى سياق متصل، نزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف اليوم الثلاثاء في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.97 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 206.42 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 203.63 ريال سعودى.

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تعزز بريق المعدن بفضل تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن سجل الجلسة السابقة أقل مستوى له في تسعة أشهر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





​سعر الذهب عيار 24



بنحو 206.42 ريال بما يعادل 55.02$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 189.22 ريال بما يعادل 50.43$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 180.62 ريال بما يعادل 48.14$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 154.82 ريال بما يعادل 41.27$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 120.41 ريال بما يعادل 32.09$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 103.21 ريال بما يعادل 27.51$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,420 ريال بما يعادل 1,711$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,445 ريال بما يعادل 385.14$

سعر كيلو الذهب



بنحو 206,421 ريال بما يعادل 55,019$