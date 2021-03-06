أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 6-3-2021

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 6-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل 4.47 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو، مقابل 4.48 ريال سعودى، و 1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

وعلى الجانب الاخر، استقرت أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة أمام الجنيه، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية نظرا للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، وسجل سعر الريال السعودى استقرارا عند 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر صرف الجنيه الإسترلينى فسجل 21.53 جنيه للشراء، 21.86 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.88 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 205.24 ريال سعودى، مقابل 204.67 ريال.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 205.24 ريال بما يعادل 54.70$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 188.14 ريال بما يعادل 50.14$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 179.59 ريال بما يعادل 47.86$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 153.93 ريال بما يعادل 41.02$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 119.72 ريال بما يعادل 31.91$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 102.62 ريال بما يعادل 27.35$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,383 ريال بما يعادل 1,701$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,437 ريال بما يعادل 382.89$

سعر كيلو الذهب



بنحو 205,239 ريال بما يعادل 54,698$