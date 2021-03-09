أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو يبدأ من 26 جنيها للمستهلك

كتب أحمد حمادة

تراوحت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021 بين 26-30 جنيها للكيلو وفقا لما أعلنت عنه الشعبة العامة للثروة الداجنة.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن فى المزرعة سجلت 23-24 جنيها للكيلو مشيرا إلى أن السعر للمستهلك يتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو بينما الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض فأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر الكرتونة يتراوح بين 39-42 جنيها بالنسبة للبيض المزارع، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها.