اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو يبدأ من 26 جنيها للمستهلك

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:00 ص
أسعار الدواجن اليوم .. الكيلو يبدأ من 26 جنيها للمستهلك الدواجن
كتب أحمد حمادة

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تراوحت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021 بين 26-30 جنيها للكيلو وفقا لما أعلنت عنه الشعبة العامة للثروة الداجنة. 
 
وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الدواجن فى المزرعة سجلت 23-24 جنيها للكيلو مشيرا إلى أن السعر للمستهلك يتراوح بين 26-30  جنيها للكيلو بينما الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن المجمدة بين  33-36 جنيها الكيلو. 
 
وفيما يخص أسعار البيض فأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن سعر الكرتونة يتراوح بين 39-42 جنيها بالنسبة للبيض المزارع، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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