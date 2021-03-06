10 معلومات عن الثروة الداجنة فى مصر.. أبرزها إنتاج 13 مليار بيضة فى 2020

كتبت أسماء نصار





وفى التقرير التالى نرصد كل ما تريد معرفته عن الإنتاج الداجنى فى مصر. ناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مربى الدواجن الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة لتطوير ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة 5%، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى فى هذا الشأن.

1- إنتاجنا من بيض المائدة خلال عام 2020 حوالى 13 مليار بيضة محققا الاكتفاء الذاتى.

2- اعتماد مصر من ضمن الدول التى تعتمد المنشآت المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

3- تسجيل 14 منشأة إنتاج داجنى معزولة، وجارى دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشآت المعزولة.

4- تقدمت العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة.

5- عقد البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.

6- نظام التربية المغلق يساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل نفقات وتكلفة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادى.

7- فتح أفاق جديدة للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بتخصيص 9 مواقع منها 4 فى محافظة قنا، 2 فى الأقصر، 2 فى الوادى الجديد، وموقع واحد فى شمال سيناء، وجارى تسجيل 13 موقعا أخر تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

8- تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا.

9- تصدير 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة.

10- توفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن خاصة مع وجود بعض طلبات التصدير.