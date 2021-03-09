أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 9-3-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 9-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

إيقاف تداول 19 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الأهلي للتنمية والاستثمار، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مجموعة عامر القابضة، مجموعة بورتو القابضة، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، دايس للملابس الجاهزة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اودن للاستثمارات المالية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.38%، والعرب على 5.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 2.03 مليون جنيه، 6.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13835 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 1424 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 8.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.42%.

- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بسعر إغلاق 5.280 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.78%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.17%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 20.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.97%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 21.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.12%.