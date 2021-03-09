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للجلسة الثانية..

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 5.5 مليار جنيه

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:48 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ورأس المال يفقد 5.5 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 691.361 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07%، ليغلق عند مستوى 11337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13835 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 4324 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2219 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة.
 
 

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