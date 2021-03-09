أخبار مصر.. السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".

وتابع الرئيس السيسى: "الموضوع مش مبانى وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة". وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة إعلان جمهورية جديدة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".

وتابع الرئيس السيسى: "الموضوع مش مبانى وده تطوير كبير احنا بنعمله.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة".

الرئيس السيسى: أحلامنا كبيرة لتطوير الريف ونسعى لتغيير حياة 58 مليون للأفضل



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن شهداء الوطن قدموا أمر عظيم من أجل الدولة المصرية، قائلا: "بكل القيمة والعظمة التي قدمها الشعب المصرى.. مفيش مكان في مصر إلا لما قدم شهيد في الجيش أو الشرطة أو باقى مؤسسات الدولة.. ومؤخرا أهلنا من القطاع الطبي".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة في يوم الشهيد: "الثمن عظيم لأمر عظيم قدمه الشهداء.. من أجل دولة فيها 100 مليون تعيش في أمان وسلام واستقرار.. وخلال السنوات القليلة القادمة تجهز الحكومة نفسها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى و"حياة كريمة".. لما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة.. نسعى أن نغير للأفضل حياتهم ويمكن الأحلام تكون كبيرة.. وأنا بتابع تعليقات المواطنين فى قرى مصر".





رئيس الوزراء: بدء التشغيل التجريبى للمبانى الحكومية بالعاصمة الإدارية أول أغسطس



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء، أمس، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذا تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.





إتاحة منصة الامتحان الإلكترونى لطلاب الثانى الثانوى فى 12 محافظة



أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحان الإلكترونى فى مادتى الكيمياء واللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام فى 12 محافظة منذ العاشرة صباحاً.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن منصة الامتحان تعمل بشكل جيد وبكفاءة ولم يتم رصد أى مشكلات حتى الآن، والطلاب يؤدون الاختبارات بشكل منتظم.

وقال الطالب عبد الرحمن عبد الفتاح، من غرفة عمليات اتحاد طلاب مدارس الجيزة، إنهم يتابعون دخول الطلاب فى مدارس المحافظة وخاصة السعيدية على منصة الامتحان الإلكترونى، ويتم تلقى أى مشكلات تواجه الطلاب للإبلاغ عنها لسرعة التعامل معها من قبل المختصين فى مراكز التطوير بالإدارات التعليمية، موضحا أن سيستم الامتحانات يعمل بشكل جيد وبكفاءة.

الحكومة: تنفيذ أول 25 ألف وحدة سكنية طبقا لمعايير العمارة الخضراء



وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة للصندوق.

وأكدت الحكومة، أنه تم اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة والذى تم إعداده بالتعاون بين فريق العمل بالصندوق، ومجموعة البنك الدولى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك مع الالتزام بجميع الأسس والقوانين المحلية، والكود المصرى، والاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة، بما يتوافق بيئياً، بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين لمنخفضى الدخل.

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقاً لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفنى، والإشراف على التنفيذ.





إنشاء أول مركز إلكترونى لإصدار فواتير الكهرباء بشركة مصر العليا لأهالى الصعيد



أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إنشاء أول مركز إلكترونى، لإصدار فواتير استهلاك الكهرباء بنطاق المحافظات التابعة للشركة، وهم سوهاج و قنا والأقصر وأسوان.

وأضاف ابو وردة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" ، أن فواتير الاستهلاك كانت فى السابق يتم طباعتها بمطابع الاهرام، موضحا أن مركز اصدار الفواتير بالشركة سيتم استعادة تكلفته بعد عامين من تاريخ إنشائه.

وأوضح أن عملية اصدار الفواتير بالشركة تتم بشكل إلكتروني بالكامل، بدون تدخل للعنصر البشرى، سواء في تسجيل القراءات أو مراجعتها أو إصدارها، لافتا إلى أن الشركة تطبق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه الشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء منذ مارس 2020 ، كاشفا أن هذا البرنامج من أهم المشروعات التي أطلقتها وزارة الكهرباء، لأنه يمس مشاكل المواطنين بشكل مباشر الخاصة بأخطاء فواتير الاستهلاك.