محافظ قنا يسلم 432 عقد وحدة إسكان اجتماعى بمركز نجع حمادى

قنا صابر سعيد

سلم اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، اليوم الأحد، 432 عقد وحدة إسكان اجتماعي، لمستحقيها، بعمارات " هو 1 "، بمركز نجع حمادى بشمالى المحافظة، بحضور اللواء محمد مصطفى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وسطَ أجواء من الفرحةِ والزغاريدِ.

وقدم المحافظ التهنئة للمواطنين، الذين تسلموا الوحدات السكنية، موصيا إياهم بضرورة الحفاظ عليها، كما أكد على حرص القيادة السياسية الشديد على توفير إسكان اجتماعى راقٍ ومتميز للمواطنين من محدودى الدخل بكافة الأقاليم المصرية وعلى رأسها محافظة قنا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ فى بيان أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة تبلغ 90 مترمربع و تتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشطبة بأحدث التشطيبات الحديثة بشكل متكامل، مشيرا بسعادته البالغة اليوم، بأجواء فرحة المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية المشطبة بشكل رسمي.

وأكدت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير مديرية الإسكان بقنا، أن عملية التسليم جرت بشكل ميسر بدون أى تكدس من مستحقى الاستلام، عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، لافتا أن جميع الوحدات السكنية المسلمة للمواطنين كاملة التشطيب، مشيدة بجهود اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لإزالة كافة المعوقات خلال الأشهر الماضية، لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين بشكل سريع دون تأخير.