هل ممارسة الرياضة تحميك من سرطان البروستاتا؟ دراسة توضح

ندى سليم

ممارسة التمارين الرياضية تحميك من العديد من الأمراض، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحمى قلبك والعديد من أعضاء جسمك، وبخلاف فوائد الرياضة على صحة قلبك وعقلك وتحسن حالتك المزاجية، أظهرت دراسة جديدة صادرة عن جامعة إديث كوان الاسترالية، عن فوائد الرياضة أيضا على الصحة الجنسية للرجال.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في موقع ميديكال اكسبريس، عن تأثيرها الايجابى للحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا، وتخفيف أعراض الاكتئاب والقلق الذي يتعرض اليها المصابين بعد اكتشاف الإصابة بأورام البروستاتا.

وقالت الدراسة إن واحدا من كل أربعة رجال يعانوا من القلق قبل أو بعد علاج سرطان البروستاتا، في حين تبين أن واحد من كل خمسة رجال يعانى أيضا من الاكتئاب، بعد الإصابة أيضا كأبرز الاضطرابات النفسية لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا الذين يخضعون لعلاج يعتمد على الحرمان من هرمون الأندروجين .

واختار الباحثون بشكل عشوائي 135 مريضًا بسرطان البروستاتا تتراوح أعمارهم بين 43-90 عامًا، الذين استمروا على ممارسة التمارين الرياضية مرتين أسبوعيًا لمدة 12 شهرًا.، والتي ساهمت في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق خلال رحلة المرض وبالتالي زيادة المقاومة ضد معركتهم مع السرطان.

و سرطان البروستاتا هو من أكثر أنواع الورام شيوعا عند الذكور، وتكمن خطورة المرض في المضاعفات النفسية التي يتعرض إليها المصابين الذين يعانوا من القلق والتوتر، فضلا عن بعض الأعراض الجانبية، بما في ذلك مشاكل في التحكم بالمثانة والضعف الجنسي.