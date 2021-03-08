26 مليون دولار تراجع بواردات مصر من التليفزيونات نوفمبر الماضى

كتب مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من التليفزيونات تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات مصر من التليفزيونات نحو 17 مليونا و827 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت الواردات شهر نوفمبر عام 2019 نحو 44 مليونا و242 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 26 مليونا و415 ألف دولار.

وشهدت واردات السلع الاستهلاكية ارتفاعات وانخفاضات متباينة، نتيجة تراجع طلب المواطنين على شراء تلك السلع التي تصنف بأنها غير أساسية، ولكن مع تخفيف إجراءات الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، عادت السلع الاستهلاكية إلى الارتفاع مرة أخرى في أكثر من سلعة استهلاكية.

وجاءت واردات التليفزيونات ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة والتى حققت قفزة كبيرة في شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 607 ملايين و341 ألف دولار، بينما كانت 511 مليونا و505 آلاف دولار في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 95 مليونا و836 ألف دولار.

وشملت قائمة السلع الأكثر ارتفاعا في شهر نوفمبر الماضي، كلا من واردات السيارات وبلغت قيمتها نحو 321 مليونا و78 ألف دولار، مقابل نحو 203 ملايين و842 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليون و236 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من أثاث ومقاعد وحوامل الفرش وبلغت قيمتها نحو 12 مليونا و981 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و441 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و540 ألف دولار.