واردات مصر من الهواتف المحمولة تتراجع لـ133 مليون دولار نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من أجهزة التليفون للأفراد نحو 133 مليون و923 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 156 مليون و74 ألف دولار فى شهر نوفمبر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 22 مليون و151 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الهواتف كانت ضمن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 607 مليون و341 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 511 مليون و505 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 95 مليون و836 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة، كلا من واردات السيارات وبلغت قيمتها نحو 321 مليون و78 ألف دولار، مقابل نحو 203 مليون و842 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 117 مليون و236 ألف دولار، يليها الواردات المصرية من أثاث ومقاعد وحوامل الفرش وبلغت قيمتها نحو 12 مليون و981 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 10 ملايين و441 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 2 مليون و540 ألف دولار.

وشملت القائمة أيضا واردات الثلاجات ومجمدات بقيمة 12 مليون و865 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 11 مليون و820 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، ثم واردات الغسالات وبلغت قيمتها نحو 5 ملايين و173 ألف دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 3 ملايين و267 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت مليون و906 ألف دولار.