103 من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة تلقوا لقاح كورورنا بمعهد كبد المحلة

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، بإن 103 من المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا لقاح كورونا بمعهد كبد المحلة حتي الآن، موضحا أنه يتم البدء في تناول اللقاح بدءا من الساعه الثالثة عصرا كل يوم .

وأضاف وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم تخصيص ممرات آمنة لاستقبال المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرا إلى أن المتلقى يقوم بالمرور على 4 مراحل ، حيث يقوم بتسجيل البيانات وتوضيح حالته الصحية وإقراره علي الموافقة المستنيرة يعقبها الاطمئنان علي ضغط المواطن ثم تلقيه اللقاح في إطار من الوقاية والحماية والتطهير والتعقيم ، وبعد ذلك يقوم بالخروج من ممر خاص للخروج فقط .