اليوم السابع
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وكالة الأنباء السودانية: إثيوبيا قدمت دعما لوجستيا لقوات "جوزيف توكا" بالنيل الأزرق

الإثنين، 08 مارس 2021 12:11 ص
وكالة الأنباء السودانية: إثيوبيا قدمت دعما لوجستيا لقوات "جوزيف توكا" بالنيل الأزرق رئيس الوزارء الإثيوبي آبي أحمد
أ ش أ

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ذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن الحكومة الإثيوبية قدمت دعمًا لوجستيًا لقوات "جوزيف توكا" بالنيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) عبارة عن أسلحة وذخائر ومعدات قتال.
 
وأضافت "سونا"، أن هذا الدعم وصل إلى منطقة "يابوس" بتاريخ 27 فبراير الماضي، وكان في استقبال الدعم القائد جوزيف توكا وبعض قادة قواته.
 
وأشارت "سونا" إلى أن الحكومة الإثيوبية تهدف إلى استخدام القائد جوزيف توكا لاحتلال مدينة الكرمك (جنوب جمهورية السودان) بإسناد مدفعي إثيوبي، وذلك بغرض تشتيت جهود الجيش السوداني على الجبهة الشرقية.

وكالة الأنباء السودانية

إثيوبيا

النيل الأزرق

جوزيف توكا

السودان

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