وزير العدل يوضح طرق التحاق المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة

كتب أحمد عرفة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بضرورة تواجد المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة بجانب بحث المعوقات التى تمنع دخولها هاتين الجهتين، والاستعانة بالعنصر النسائى بكل منهما.

وأضاف وزير العدل، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه بعد تكليف الرئيس السيسى، تم التواصل مع الجهتين، لتحديد طرق التحاق المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة، والأعداد المطلوبة، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن كيفية الالتحاق.

ولفت وزير العدل إلى أن المرأة موجودة فى العديد من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والقضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا فى هيئة المفوضين، ولكن النيابة العامة ومجلس الدولة كان ينقصهما أن يكون فيهما تمثيل للمرأة.

وأوضح وزير العدل، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت المرأة ستعمل كمساعد نيابة أو رئيس نيابة أو وكيل نيابة و مسشار أ فى مجلس الدولة أو مستشار ب فى مجلس الدولة.