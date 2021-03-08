وزير العدل: العام القضائى الجديد يشهد دخول المرأة النيابة العامة ومجلس الدولة

كتب أحمد عرفة

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه خلال العام القضائى الجديد 2021 - 2022 ستتمكن المرأة المصرية من الدخول فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأضاف وزير العدل، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن العمل فى النيابة العامة ومجلس الدولة كان مقتصرًا على الذكور، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلاحق المرأة فى تلك الجهتين خاصة أن السيدات أثبتن أنفسهن فيه ويؤدون مهماتهم بشكل رائع.

وبشأن طريقة إلتحاق المرأة فى مجلس الدولة والنيابة الإدارية، قال المستشار عمر مروان، إن كل جهة فى النيابة العامة ومجلس الدولة ستقوم بالإجراءات اللازمة لتفعيل توجيه الرئيس السيسي لتمكين المرأة فى مناصب داخلهم".

وأوضح عمر مروان أن النيابة الإدارية أخذت خطوة تمهيدية لتمكين المرأة منذ فترة طويلة من خلال تعيين ممثلات للإدعاء من النساء أمام مجلس الدولة لأول مرة منذ شهور قليلة".