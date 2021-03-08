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وزيرة التضامن: نسبة الإناث فى تكافل وكرامة 75،5% ولدينا نماذج كثيرة ناجحة

الإثنين، 08 مارس 2021 09:21 م
وزيرة التضامن: نسبة الإناث فى تكافل وكرامة 75،5% ولدينا نماذج كثيرة ناجحة نيفين قباج
كتب أحمد عرفة

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قالت نيفين قباج وزيرة التضامن، إن المرأة المصرية تمثل رمز الصمود فى المجتمع، موضحا أن حجم الحالات الإيجابية التى تأتى لنا فى عيد الأم كبير للغاية، ولا نعرف حينها نعطى جائزة الأم المثالية لمن من كثرة النماذج الناجحة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، أن نسبة الإناث فى تكافل وكرامة تمثل 75،5 %، موضحة أن هناك نماذج كثيرة من الأمهات تستحقن التقدير من قبل الدولة، لافتة إلى أن الوزارة تقدم خدمات عديدة للمرأة المعيلة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مبادرة تكافل وكرامة قدمت خدمات عديدة للمرأة خاصة المرأة المعيلة، كما أن هناك بطاقات صرف غيرت فى حياة الكثير من الأمهات، موضحة أن المرأة لديها القدرة على اتخاذ قرارات اقتصادية الأسرة.


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