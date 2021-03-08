وزارة التربية والتعليم تعلن قواعد صرف مكافآت التدريب

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قواعد صرف مكافآت التدريب، موضحة أن يجب اختيار المدربين من خلال قاعدة بيانات المدربين والتى يتم تحديثها سنويا بأفضل العناصر من حيث التأهيل العلمى والخبرة وتكون مكافأة الساعة التدريبية على اختلاف مستويات العناصر فى تلك البرامج التدريبية والتى تقدم وجها لوجه وعن بعد "أونلاين"

وحددت وزارة التربية والتعليم المكافأة بواقع 150 جنيها لشاغلى المستوى الوظيفى الممتاز، وعمداء الكليات ووكلائها والأساتذة من هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث الحاليين والسابقين والمستشارين من الهيئات القضائية، و125 جنيها لشاغلى المستوى الوظيفى العليا وللأساتذة المساعدين من هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والمستشارين المساعدين من الهيئات القضائية ومن فى مستواهم، إضافة إلى 100 جنيه لشاغلى المستوى الوظيفى مدير عام وللمدرسين من هيئات التدريس بالجامعات، والحاصلين على درجة الدكتوراه، و75 جنيها لشاغلى الوظيفى الأولى وللمدرسين المساعدين من هيئة التدريس بالجامعات والحاصلين على درجة الماجستير ومن فى مستواهم من الوظائف، و50 جنيها لشاغلى المستوى الوظيفى الثانى وللمعادين بالجامعات ومن فى مستواهم، و100 جنيه للمدرب من خارج الوزارة وخبير فى إحدى المجالات المتخصصة والكادرات.

وأوضحت، الوزارة: يجب ألا تتجاوز معدلات الندب للإشراف والإدارة والأعمال المعاونة، على أن يحصل المشرف الفنى والمشرف المالى والإدارى وعضو كمبيوتر على مكافأة قدرها 250 جنيها عن برنامج مدته 5 أيام و350 جنيها عن برنامج تزيد على مدته 5 أيام.

وأشارت الوزارة إلى مستلزمات التدريب فى حالة تنفيذ بعض البرامج الداخلية وفق الاحتياجات التدريبية وحسب احتياج كل برنامج تدريبى إدارى، تدريب مهنى يتم اعتماده صرف من الباب الثانى "مواد مستهلكة، إقامة، إعاشة" وفقا للقواعد المعلنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأكدت الوزارة يتم تحديد تكاليف احتياجات بعض برامج التدريب وفقا للقواعد المعلنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتى يتم صرفها على اعتماد الباب الثانى للبرامج الخارجية " رسوم ترشيح برامج خارجية – إقامة – وإعاشة"

ثالثا: برامج تدريبية تنظم للدارسين من الخارج وخارج موازنة التدريب.

ولفتت الوزارة إلى أنه بعد موافقة السلطة المختصة يشكل رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية لجنة برئاسته لتخطيط برامج خاصة تنظم للدارسين خارج مصر، والبرنامج ذات الطابع الخاص مثل المشروعات القومية أو التى تنظم بالاشتراك مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والمدارس الخاصة والقومية والجمعيات الأهلية أو الهيئات أو الجهات الأجنبية وتلخص بالآتي: عقد اتفاقيات وبروتوكولات بين الإدارة وهذه الجهات الخارجية وإعداد خطة لبرنامج تدريبية تنظم للدارسين من الخارج وإعداد قواعد الصرف وفق طبيعة كل برنامج.

الإشراف على تنفيذ البرنامج وكتابة التقارير وعرضه على السلطة المختصة.