التعليم تعلن آلية وضوابط تقييم الطلاب المصريين فى الخارج

كتب ــ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق تقييم الطلاب فى جميع الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى بنظام أبنائنا فى الخارج وتُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبنائنا فى الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى (Online) بنظام الامتحان المنزلى (Take home exam).



كما كشفت الوزارة طرق تقييم امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بالصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى 2020- 2021، امتحان الفصل الدراسى الأول (امتحان تكميلي): تقوم المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية بعقد امتحان تكميلى للطلبة الذين لم يجتازوا نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسى الأول، ويعد اجتياز هذا الامتحان شرطاً اساسياً للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني.



وأوضحت أن امتحانات الفصل الدراسى الثاني تتم بعقد اختبارات مواد الهوية القومية لطلاب الصف الثالث الإعدادى بالمدارس الدولية وفق جدول الشهادة الإعدادية والمُعد بمعرفة المديرية التعليمية.



كما أعلنت الوزارة طرق تقييم الطلاب فى المواد الخاصة بالأنشطة حيث يتولى معلمو المدارس تقييم الطلاب فى هذه المواد، كل معلم يختص بالصفوف المكلف بها وذلك تحت إشراف مدير المدرسة بالتزامن مع الاختبار المقرر عقدة خلال شهر مايو.