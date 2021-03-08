اليوم السابع
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وجبة طعام فاسدة تنهي حياة طفلين شقيقين في الصف

الإثنين، 08 مارس 2021 03:24 م
وجبة طعام فاسدة تنهي حياة طفلين شقيقين في الصف سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفلان شقيقان مصرعهما، نتيجة تعرضهما للتسمم، عقب تناولهما وجبة طعام في الصف بمحافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. تلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد وفاة طفلين داخل مسكنهما، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلين عقب تناولهما وجبة طعام جاهزة، تعرضا للتسمم وفارقا الحياة، وخلال محاولة اولدتهما إيقاظهما من النوم اكتشفت وفاتهما.

استمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفلين، وأشارت إلى أن سبب وفاتهما تناولتهما وجبة طعام فاسدة، ولم تشتبه في وفاتهما جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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