نقل لاعب كرة قدم ابتلع لسانه فى مباراة بالعاشر من رمضان لمستشفى التأمين الصحى

الشرقية – فتحية الديب

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة، إن مستشفى "التأمين الصحى" بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، استقبل منذ قليل، أحد اللاعب عبد الرحمن عاطف 23 سنة أحد لاعبى فريق كرة القدم بنادى "القنايات"؛ بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريق أمام نادى "الرواد"، ضمن منافسات دورى الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وتابع "عبد العظيم"، فى تصريحات خاصة، أن اللاعب سقط على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبى لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى.

وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، وتجرى حاليًا محاولات إسعافه.