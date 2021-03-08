ميد بنك: نستهدف رفع شبكة الفروع إلى 40 فرعا والوصول بالودائع إلى 60 مليار جنيه

كتب - أحمد يعقوب

قال عمرو الجارحى، رئيس مجلس إدارة MID بنك "مصر إيران للتنمية"، اليوم الاثنين، إن البنك يمتلك خطة طموحة للتوسع فى كافة قطاعات العمل المصرفى خلال الفترة المقبلة، وأبرزها شبكة الفروع وماكينات الصراف الآلى والتحول الشامل فى القنوات الإلكترونية الرقمية وإدارة المشروعات والقروض المشتركة وقطاع التجزئة المصرفية، حيث إن البنك يستهدف زيادة رأس المال عبر حقوق المساهمين وهيكل المساهمين الحالى.

وأضاف عمرو الجارحى، خلال مؤتمر صحفى لإطلاق الهوية الجديدة للبنك، أن البنك حقق صافى ربح خلال العام المالى الماضى نحو 303 مليون جنيه، ويبلغ حجم الميزانية 29 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك يعمل على رفع شبكة الفروع إلى 40 فرعًا خلال 5 سنوات.

وأكد عمرو الجارحى، أن حجم محفظة الودائع الحالية بالبنك تبلغ نحو 24 مليار جنيه ويستهدف الوصول بها إلى 60 مليار جنيه خلال 5 سنوات من الآن، مشيرًا إلى أن البنك يعمل على إعادة هيكلة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحداث دفعة قوية لتمويل هذا القطاع.