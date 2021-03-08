مصرع عامل فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول جثة شخص.

وتبين من التحريات الأولية، وفاة " وليد عبد النبى عبد العظيم" 24 سنة عامل مقيم بساتين بركات مركز بلبيس فى حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين طريق " بلبيس- أبوحماد" أمام قرية مكى دائرة مركز شرطة بلبيس وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.