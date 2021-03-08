مصرع طفل سقط من الدور الخامس بعد اختلال توازنه أثناء لهوه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى طفل بعزبة شومان التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرعه، عقب سقوطه من الدور الخامس أثناء اللهو فوق السطح.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورد بلاغ لقسم شرطه ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام، يفيد بوصول الطفل "عز ال ا " 6 سنوات، ومقيم طرف أسرته بعزبه شومان دائرة المركز جثة هامدة، على أثر إصابته بكسر فى الجمجمة، ونزيف داخلى ادعاء سقوط من علو.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والد المتوفى 50 سنة نجار موبيليا ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء لهوه على سطح المنزل بالطابق الخامس، من غير سور اختل توازنه وسقط على الأرض، ما أدى إلى حدوث إصابته، التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 864 سنه 2021 ، إدارى قسم ميت غمر ، وجارى استكمال بيانات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .