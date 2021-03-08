مدير صحة البحر الأحمر: تطعيم 3 أجانب بلقاح كورونا المستجد بالغردقة ..صور

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، إنه تم تطعيم 3 أجانب من جنسيات مختلفة بلقاح فيروس كورونا المستجد بمقر تطعيم لقاح كورونا بالوحدة الصحية لمنطقة الاحياء شمال الغردقة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" ، أن الأجانب الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بالغردقة من المقيمين إقامة دائمة بالمدينة وبينهم انجليزي الجنسية والماني، وجنسية أخرى.
وتابع أن الأجانب الثلاثة الذين تم تطعيمهم قدموا على موقع المخصص من قبل الوزارة وهم من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والوزارة وافقت علي منحهم التطعيم مجانا بدون اي رسوم .
من جانب اخر أجري الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية على وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، لمتابعة فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد- 19 بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.
وتأكد من التنظيم الجيد، واتباع خطوط السير والإرشادات المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تطعيم المواطنين بالمكتب، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والذين أعربوا عن سعادتهم وتقديرهم لجهود الدولة المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا، وفقاً لتوجيهات الرئيس الجمهورية.
تطعيم الاجانب بلقاح كورونا بالغردقة
تطعيم الاجانب بلقاح كورونا بالغردقة
تطعيم الاجانب بلقاح كورونا بالغردقة
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