مدير صحة البحر الأحمر: تطعيم 3 أجانب بلقاح كورونا المستجد بالغردقة ..صور

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر في تصريح خاص لـ" اليوم السابع" ، أن الأجانب الذين تم تطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بالغردقة من المقيمين إقامة دائمة بالمدينة وبينهم انجليزي الجنسية والماني، وجنسية أخرى.

وتابع أن الأجانب الثلاثة الذين تم تطعيمهم قدموا على موقع المخصص من قبل الوزارة وهم من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة والوزارة وافقت علي منحهم التطعيم مجانا بدون اي رسوم .

من جانب اخر أجري الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية على وحدة صحة الأسرة بالأحياء بمدينة الغردقة، لمتابعة فعاليات تطعيم المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد كوفيد- 19 بمحافظة البحر الأحمر، من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.