مدير توتال يتوقع تراجع الطلب على البنزين من 2030

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال اليوم الاثنين، إن من المتوقع تراجع الطلب على البنزين من العام 2030 وإن الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستصبح المكون الرئيسي لمحفظة أعمال الشركة.

وأبلغ باتريك بويان إذاعة بي.إف.إم بيزنس أن توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة.

وأضاف إن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا قد يستغرق عامين، مستبعدا أن تظل أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي البالغ 70 دولارا للبرميل.

واستطرد "لا أراهن على بقاء الأسعار عند 70 دولارا للبرميل. أرى السعر الصحيح عند حوالي 50 أو 60 دولارا للبرميل."

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت متجاوزة 70 دولارا للبرميل اليوم للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، في حين لامس الخام الأمريكي ذروته في أكثر من عامين، عقب تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.