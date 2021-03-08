محافظ الفيوم يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية الجديدة بمركز طامية

الفيوم - رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية الجديدة بنطاق مركز طامية، وذلك بحضور ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة الميدانية للمحافظ شملت تفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة قرنى محمد على موسى للتعليم الأساسى بقرية معصرة صاوي، والتى يجرى إنشاؤها على مساحة 2800 متر بطاقة 22 فصلاً، والأعمال الإنشائية بمدرسة شافعى أبو الحسن الابتدائية بمدينة طامية المقامة على مساحة 1800 متراً بطاقة 14 فصلاً بتكلفة 6 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مجمع المدارس الجديد بمدينة طامية، والذى يشمل 3 مدارس جديدة يجرى إنشاؤها على 3 مراحل على مساحة 32 ألف متر، حيث استمع المحافظ لشرح من المهندس حسين عبد الغنى رئيس قطاع طامية بهيئة الأبنية التعليمية ، حول الأعمال الإنشائية بالمجمع التعليمى الذى يضم فى مرحلته الأولى تنفيذ مدرسة أرض المجمع التعليمى للتعليم الأساسى بطاقة 55 فصلاً يتم الانتهاء منها خلال عام، كما يشمل فى مرحلته الثانية مدرسة النيل على مساحة 16 ألف متر، ومدرسة للمتفوقين على مساحة 8 آلاف متر.

كما تفقد محافظ الفيوم ، أعمال رصف طريق معصرة صاوى / كفر محفوظ بطول 3.5 كم، والأعمال النهائية بكوبرى البطس بمدينة طامية ، والحائط الساند على بحر الوقف بطريق طامية كفر محفوظ ، الذى نفذه مجلس المدينة بطول 74 متراً بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تفقد أعمال رصف شارع 23 يوليو بمدينة طامية بطول 600 متر، ووجه المحافظ بسرعة رفع الإشغالات بطول الشارع والالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الهندسية فى تنفيذ الأعمال.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن جولة محافظ الفيوم بمركز طامية شملت أيضاً تفقد المزرعة النباتية ومزرعة الإنتاج الحيوانى على مساحة 150 فدان، منها 35 فدان مزروعة بالقمح، و25 فدان برسيم، و10 أفدنة مزروعة بنبات الذرة، فضلاً عن مزرعة الإنتاج الحيوانى المقامة على مساحة 14 فدان، ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بإعداد ملف كامل عن المشروع لدراسة الاستفادة القصوى من مكوناته، وكذلك دراسة سبل تطبيق نظم الرى الحديث بالمزرعة النباتية، لزيادة إنتاجيتها وتقليل الفاقد من مياه الري.



محافظ الفيوم يتفقد الحائط الساند على بحر الوقف بطريق طامية كفر محفوظ



محافظ الفيوم يتفقد العمل بإنشاء المدارس بالقرى