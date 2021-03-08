اليوم السابع
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ماكينزى سكوت طليقة مؤسس أمازون تتزوج مدرس علوم ويتعهدان بتكثيف العمل الخيرى

الإثنين، 08 مارس 2021 10:07 ص
ماكينزى سكوت طليقة مؤسس أمازون تتزوج مدرس علوم ويتعهدان بتكثيف العمل الخيرى ماكينزى وزوجها
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن ماكينزى سكوت، مطلقة أغنى رجل فى العالم جيف بيزوس مؤسس أمازون، تزوجت من مدرس علوم فى مدينة سياتل الأمريكية، والذى أعلن على الفور أنه يخطط للمساعدة فى التبرع بمعظم ثروتهما للعمل الخيرى.

 

وأشار دان جيويت، وهو مدرس بمدرسة خاصة، إلى الزواج على موقع Giving Pledge ، وهى الحركة التي أنشأها بيل وميليندا جيتس ووارن بافت لتشجيع المليارديرات على العمل الخيرى.

 

وقال جيويت فى منشور فى 6 مارس على صفحة سكوت على الموقع: فى مصادفة سعيدة، أنا متزوج من واحدة من أكثر الناس الذين أعرفهم كرما، وأشاركها فى التزام بنقل ثروة مالية هائلة لخدمة آخرين.

 

وأضاف جيونت أنه كان يعمل مدرسا طوال أغلب حياته ولم يسع أبدا لجمع أى نوع من الثروة المطلوبة للتعهدات الخيرية.

 

وتبلغ سكوت من العمر 50 عاما، وتحتل المرتبة رقم 22 فى قائمة أغنى أثرياء العالم بصافى ثروة يقدر بـ 53.5 مليار دولار، وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرج. ومنذ انفصال ماكينزى عن جيف بيزوس فى عام 2019، أصبحت من أهم الشخصيات فى العمل الخيرى فى جيلها. وقدمت نحو 6 مليار دولار العام الماضى أغلبها للجمعيات الخيرية والمؤسسات الصغيرة مثل كليات السود التى لا تستفيد بالضرورة من كرم المليارديرات.

 

 وقالت سكوت العام الماضى إنها طلبت من فريقها استكشاف طرق أسرع لتقديم الأموال.

 

 من جانبه، قال جيف بيزوس فى بيان من خلال المتحدث باسم أمازون إن دان رجل رائع، وأنه يشعر بالسعادة والحماس لكليهما.

 

 ويعد جيف بيزوس أغنى رجل فى العالم بثروة 176.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج.


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