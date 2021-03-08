ماس كهربائى وراء نشوب حريق داخل شقة سكنية في حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة، في الحريق الذي نشب صباح أمس الأحد، داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة حدائق القبة، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي نشب داخل شقة سكنية لبيان الاسباب، وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية، بالقاهرة نجحت في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية، فى دائرة قسم شرطة حدائق القبة، دون خسائر في الأرواح أو وقوع اية إصابات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في حدائق القبة، على الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. تم فرض كردون أمن بمحيط الحريق، لمنع امتداد النيران إلى باقى المنازل المجاورة، وتمت عملية التبريد عقب السيطرة وإخماد النيران، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.