اليوم السابع
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خالد صلاح
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ليبيا: تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

الإثنين، 08 مارس 2021 11:53 ص
ليبيا: تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة لقاح كورونا - أرشيفية
(أ ش أ)

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سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 1036 مصابا، وتوفي 15 آخرون .
وذكر المركز في بيان، أوردته بوابة (الوسط) الليبية  أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 139 ألفا و658 حالة، منها 10 آلاف و492 نشطة، و126 ألفا و878 متعافى، في حين توفي 2288 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي


كورونا

كوفيد19

ليبيا

مصابين كورونا

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