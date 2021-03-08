ليبيا: تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 1036 مصابا، وتوفي 15 آخرون .
وذكر المركز في بيان، أوردته بوابة (الوسط) الليبية أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 139 ألفا و658 حالة، منها 10 آلاف و492 نشطة، و126 ألفا و878 متعافى، في حين توفي 2288 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي
ليبيا: تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاةالإثنين، 08 مارس 2021 11:53 ص
لقاح كورونا - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم، 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثل للشفاء 1036 مصابا، وتوفي 15 آخرون .
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
ليبيا تعلن تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاةالإثنين، 01 مارس 2021 11:28 ص
ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كوروناالسبت، 27 فبراير 2021 11:00 م
ليبيا تسجل 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالجمعة، 26 فبراير 2021 12:00 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة