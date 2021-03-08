لجنة الخارجية بالنواب البحريني: استمرار اعتداءات الحوثيين يؤكد أنها جماعة إرهابية

(أ .ش. أ)

قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني إن استمرار الاعتداءات الإجرامية، الذي تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، يؤكد للعالم أجمع أنها جماعة إرهابية.

وأوضحت اللجنة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين - أن رفع ميليشيا الحوثي عن قائمة الإرهاب لم يغير من الواقع أي شيء، بل زاد في تصعيدها واعتداءاتها، واستهدافها لعدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات بدون طيار (مفخخة)، معربة عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الخطيرة التي تقوم بها جماعة الحوثي الإرهابية، وتهديد أمن واستقرار السعودية، واستهداف المنشآت الحيوية والمناطق السكنية.

وأشادت بجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة موقف البحرين الداعم والمساند والمتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.