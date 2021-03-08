كل ما تريد معرفته عن تغذية مريض السكري من النوع الثاني

كتبت فاطمة خليل

يعد تناول وجبات صحية أمرًا ضروريًا للتحكم في مرض السكري من النوع الثاني، غالبًا ما يصيب هذا المرض المزمن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا، لكن هذا لا يعني أن الأشخاص الأصغر سنًا أو حتى الأطفال لا يمكن أن يصابوا به وهو أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على الأطعمة وخطط الأكل التي يمكن أن تساعدك على التحكم في نسبة السكر في الدم، وفقاً لموقع "healthy".

س: ما هو مرض السكري من النوع الثاني؟

عندما تكون مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني، لا تستجيب الخلايا في جسمك للأنسولين بشكل طبيعي، نتيجة لذلك، لا يمكن أن يدخل الجلوكوز (السكر) من طعامك إلى خلاياك (يُعرف هذا بمقاومة الأنسولين) يتراكم في الدم بدلاً من ذلك.

عند استشعار مستويات عالية من السكر في الدم، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين لكن خلاياك ما زالت لا تستجيب للأنسولين، ويستمر مستوى السكر في الدم في الارتفاع عندما يرتفع مستوى السكر في الدم بدرجة كافية، فإنه يعتبر مرض السكري من النوع الثاني.

س: كيف يؤثر مرض السكري من النوع الثاني على التغذية؟

يؤثر التعايش مع مرض السكري من النوع 2 على الطريقة التي يستخدم بها جسمك المغذيات الكبيرة، ويؤثر مرض السكري من النوع الثاني بشكل أساسي على الطريقة التي يعالج بها الجسم الكربوهيدرات.

في حالة البنكرياس الصحي، تسير العملية على النحو التالي: تأكل الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، والتي تتحلل إلى سكر في الجسم.

يدخل السكر إلى مجرى الدم، ويستجيب الجسم بإفراز الأنسولين يساعد الأنسولين في نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كوقود.

لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين في شخص مصاب بداء السكري - لذلك يبقى السكر في مجرى الدم هذه مشكلة لأن وجود الكثير من السكر في مجرى الدم يضر الجسم بشدة.

س: كيف يؤثر مرض السكري من النوع الثاني على الصحة العامة؟

تعرضك الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب وأمراض الكلى والاعتلال العصبي وفقدان البصر.

يمكن أن يؤدي ضعف التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم أيضًا إلى تلف القلب والعينين والأعصاب والأعضاء - بما في ذلك الأعضاء التناسلية.

تحدث كل هذه الحالات ذات الصلة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، مع مرور الوقت، ما يؤدي إلى إتلاف أجزاء من الجسم، مثل الأوعية الدموية والأعصاب.

بالإضافة إلى الأدوية، فإن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها للتحكم في مستويات السكر في الدم هو اتباع نظام غذائي صحي.

س: ما هو الطعام المناسب مع مرض السكري من النوع الثاني؟

عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام مع داء السكري من النوع الثاني، فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على توازن السكر في الدم بشكل جيد، يمكنك الاستمتاع بالأطعمة المفضلة لديك والتحكم في نسبة السكر في الدم.

لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع لمرض السكري من النوع الثاني ولكن إليك إرشادات التغذية القياسية لمرضى السكري:

- قم بإقران الكربوهيدرات بالألياف والبروتين والدهون الصحية لتقليل الارتفاع السريع في نسبة السكر في الدم وعند الإمكان ، اختر الكربوهيدرات المعقدة بدلاً من الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض والخبز الأبيض.

- إضافة الخضار إلى كل وجبة ؛ الأطعمة غير النشوية مثل الفاصوليا الخضراء والهليون تحتوي على كربوهيدرات أقل من البطاطس والجزر والذرة وبالتالي لن ترفع نسبة السكر في الدم بنفس القدر.

- اشرب الكثير من الماء (يمكن أن يؤدي الجفاف إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم) ، وتناول الأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3 - مثل السلمون والسردين - لتعزيز صحة قلبك.

يجد بعض مرضى السكري أن الوجبات الصغيرة المتكررة (على سبيل المثال ، كل ثلاث إلى خمس ساعات) تساعدهم على التحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

-راقب تناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات لها أكبر وأسرع تأثير على نسبة السكر في الدم يعتمد عدد الكربوهيدرات التي تتناولها في كل وجبة على عوامل مثل أهداف السكر في الدم ومستوى النشاط والأدوية والعمر والحجم.

الحفاظ على وزن صحي

زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمجرد إصابتك بهذه الحالة ، فإن زيادة الوزن والسمنة تجعل من الصعب التحكم فيها. تتمثل إحدى طرق الحفاظ على نسبة السكر في الدم في النطاق المستهدف في التمسك بوزن صحي.

نموذج لوجبة صحية لمريض السكر

طبق من الخضراوات غير النشوية، مثل البروكلي، وبراعم بروكسل، والخضراوات الورقية

ربع طبق من البروتين الخالي من الدهون، مثل السلمون أو صدور الدجاج

ربع طبق من الحبوب الكاملة أو الخضار النشوية، مثل الأرز البني أو الكينوا أو المعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة أو البطاطا الحلوة

1-2 ملاعق صغيرة من الزيت الصحي للقلب (مثل زيت الزيتون)، ربع أفوكادو، ملعقتان كبيرتان من المكسرات، أو نصف كوب بذور.