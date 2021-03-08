كلف الشارب مشكلة تؤرق السيدات والسبب الهرمونات.. تعرف على العلاج

كتبت هند عادل

الكلف هو حالة جلدية تسبب ظهور بقع بنية أو بنية رمادية اللون، معظمها على الوجه عندما تظهر على الشفة العليا، يشار إلى هذه الحالة باسم كلف الشارب، ومن المرجح أن يحدث الكلف عند النساء في سن الإنجاب أكثر من الرجال، كما أنه شائع أثناء الحمل، ويؤثر على 15 إلى 50 % من النساء الحوامل، أثناء الحمل كما يطلق عليه أحيانًا قناع الحمل.

ووفقًا لتقرير لموقع healthline هناك العديد من الأسباب وراء تكون الكلف وطرق عديده للعلاجات التي يمكن اتباعها للتخلص من هذه الحالة.

أسباب كلف الشارب

السبب الدقيق لكلف الشارب غير معروف، على الرغم من أن العوامل المحددة تلعب دورًا في ذلك تشمل عوامل الخطر الأولية ما يلي:

التعرض للشمس، الهرمونات، علم الوراثة / تاريخ العائلة

تشمل عوامل الخطر الأخرى لكلف الشارب ما يلي:

التعرض المتكرر لأشعة الشمس فوق البنفسجية، مرض الغدة الدرقية، تناول الأدوية المضادة للاختلاج، وجود أكثر من واحد من هذه العوامل يزيد من احتمالات إصابتك بالكلف.

قد يؤدي الجمع بين عوامل الخطر المذكورة أعلاه إلى زيادة فرص إصابتك بكلف الشارب ما يقرب من نصف المصابين بهذه الحالة لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالكلف تم العثور أيضًا على التوائم المتطابقة على حد سواء لديهم الكلف.

قد تؤدي زيادة أو تذبذب هرمون الاستروجين والبروجسترون إلى تحفيز خلايا الجلد المنتجة للصبغة لتعزيز الميلانين في المناطق المعرضة للشمس من الجلد. وهذا بدوره يؤدي إلى تكون بقع الكلف.

بقع الكلف بنية أو رمادية قد تتشكل على شفتك العليا، أو على أجزاء أخرى من وجهك أو رقبتك غالبًا ما تكون متناظرة قد تظهر تحت كل منخر، أو على كامل شفتك العليا، ما يعطيها مظهرًا داكنًا يشبه الشارب.

يحدث كلف الشارب عند النساء





نظرًا لأن الإستروجين والبروجسترون يلعبان دورًا، فمن المرجح أن يحدث الكلف عند النساء أكثر من الرجال، على الرغم من أن الرجال يمكن أن يصابوا أيضًا بشوارب الكلف، كما تزيد التقلبات الهرمونية أو الاندفاعات المفاجئة أثناء الحمل من خطر الإصابة بالكلف قد يؤدي استخدام موانع الحمل الهرمونية أو العلاج بالهرمونات البديلة إلى زيادة المخاطر أيضًا.

لون الجلد هو أيضًا عامل تحتوي أنواع البشرة الداكنة على خلايا منتجة للصبغة أكثر نشاطًا من البشرة الفاتحة اللون تزداد احتمالية إصابتك بكلف الشارب إذا كان لون بشرتك بني فاتح إلى متوسط لا تتأثر عادةً أنواع البشرة الفاتحة جدًا والداكنة جدًا.

أعراض أخرى تصاحب كلف الشارب

لا توجد أعراض إضافية لكلف الشارب، لا يسبب الحكة ولا يسبب الألم أو التورم إذا كان لديك كلف الشارب، فقد تلاحظ بقعًا أخرى متغيرة اللون على وجهك.

تشمل المواقع الشائعة للكلف الخدين، الجبين، جسر الأنف، الذقن، الرقبة، الساعدين.

أفضل طريقة لعلاج كلف الشارب





إذا ظهرت عليكِ كلف الشارب أثناء الحمل، فقد يختفي من تلقاء نفسه بمجرد زوال حملك، قد يختفي أيضًا كلف الشارب الناتج عن تناول موانع الحمل الهرمونية أو العلاج بالهرمونات البديلة بمجرد التوقف عن تناول الدواء.

في حالات أخرى، قد يستمر كلف الشارب لعقود ما لم يتم علاجه حتى مع العلاج، يمكن أن يستغرق الكلف عدة أشهر حتى يتم حله تمامًا، ويتطلب كلف الشارب الصبر والالتزام بإزالة المحفزات المحتملة، يمكن أن يساعد ارتداء القبعات الواقية من الشمس ذات الحواف العريضة أيضًا في حماية وجهك من أشعة الشمس، يمكنك أيضًا التفكير في تغيير طريقة تحديد النسل إلى نوع غير هرموني.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يتم تنشيط بعض العطور ومستحضرات التجميل والكريمات عن طريق التعرض لأشعة الشمس، يُعرف هذا بالتفاعل السام الضوئ، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التفاعل السام الضوئي إلى تحفيز الكلف قد يساعد تحديد المنتجات التي تتفاعل مع ضوء الشمس والتخلص منها.