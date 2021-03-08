قائد القيادة الوسطى الأمريكية: هناك فرصة لإيجاد سبيل سياسى للسير قدما مع إيران

كتب أحمد عرفة

قال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية، إنه مع إيران يصعب تقييم الأنشطة الموجهة بقرار مركزي وتلك التي يقوم بها الوكلاء دون توجيه مباشر، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أنه في يناير 2020 كنا على وشك الانخراط في حرب مع إيران بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق.

وتابع قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أن هناك فرصة لإيجاد سبيل سياسي للسير قدما مع إيران في ربيع 2021.

وأوضح قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أن حركة طالبان لم تف بعدد من الشروط التي تسمح لنا بالتفكير في خفض قواتنا في أفغانستان.