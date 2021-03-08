غدا.. قطع المياه عن مدن سرس الليان والباجور وقرى الحامول لغسيل الشبكات

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بيان لها اليوم، يفيد بقطع المياه غدا الثلاثاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، حتى الساعة الثانية ظهرا، عن مدن سرس الليان والباجور وقرى الحامول وضواحيها من نفس اليوم لغسيل الشبكة.

وطالب البيان، أهالي مدن سرس الليان والباجور وقرى الحامول وأصحاب المستشفيات والمخابز تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن كانت موجودة بالشبكة.

وأعلن المهندس رشدي عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أن الإعتمادات المالية للعام المالي 2020/2021 بلغت ما يقرب من مليار ونصف طبقا لما ورد من وزارة التخطيط، وذلك بفضل جهود محافظ المنوفية والتعاون الجاد والمثمر وإستمرار تكثيف العمالة ودفع العمل بجميع المشروعات لتتخطي نسب التنفيذ قيمة الإعتمادات المالية التي تم تدبيرها خلال الأعوام المالية السابقة.

وأضاف المهندس رشدى عمر، أنه بلغت جملة إعتمادات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي عن العام الماضي طبقا لوزارة التخطيط 634 مليون جنيه، في حين بلغت في العام قبل الماضي 344 مليون جنيه، وبهذا بلغت جملة إعتمادات القطاع لهذا العام أضعاف الأعوام السابقة مما يساهم في إنجاز العديد من المشروعات وإنهاء الجاري تنفيذه وإدخال الخدمة لقري جديدة، وذلك في إطار جهود اللواء ابراهيم أحمد ابو ليمون، محافظ المنوفية، لإنهاء العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري العمل بها في عدد من القري والنجوع علي مستوي المحافظة وإستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القري المحرومة .