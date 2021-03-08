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غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الإثنين، 08 مارس 2021 01:15 م
غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على كافة الأنحاء نهارا، وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة.


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