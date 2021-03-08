اليوم السابع
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الإثنين، 08 مارس 2021 12:31 م
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عقار تجريبى مضاد للأنفلونزا يفيد مع فيروس كورونا

الإثنين، 08 مارس 2021 12:00 م
عقار تجريبى مضاد للأنفلونزا يفيد مع فيروس كورونا أدوية مضادة للفيروسات
كتبت إيناس البنا

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قالت شركة ميرك اند كو عملاق صناعة الأدوية الأمريكية، إن العقار التجريبي المضاد للفيروسات molnupiravir  الذى تم تطويره لعلاج الأنفلونزاالذي طورته، أظهر انخفاضًا سريعًا في عدوى الفيروس في دراسة بين المشاركين المصابين بفيروس كورونا المبكر.

ووفقا لتقرير موقع " cleveland" قال روي باينز، رئيس التطوير الإكلينيكي العالمي والمسؤول الطبي الأول في مختبرات ميرك للأبحاث: "نواصل إحراز تقدم في برامجنا السريرية للمرحلة 2/3 لتقييم دواء مولنوبيرافير في كل من العيادات الخارجية والمستشفيات. وهو دواء أولي لمشتق النيوكليوسيد الصناعي N4 ويمارس نشاطه المضاد للفيروسات من خلال إدخال أخطاء النسخ أثناء تكرار الحمض النووي الريبي الفيروسي. ".

دواء مضاد للفيروسات
دواء مضاد للفيروسات

تم اختراع Molnupiravir ، الذي قال مسؤولو شركة ميرك اند كوأنه أثبت فعاليته في العديد من سلالات كورونا، وقال ويليام فيشر ، أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة نورث كارولينا: " إن النتائج الثانوية في هذه الدراسة، المتمثلة في حدوث انخفاض في الفيروس المعدي بين الأفراد المصابين بـ كورونا مبكرًا الذين عولجوا بمولنوبيرافير، تعد واعدة.

في الشهر الماضي ، قالت شركة ميرك - التي يقع مقرها الرئيسي في كينيلورث الأمريكية - إنها تخلت عن لقاحين محتملين من لقاحات كورونا بعد النتائج السيئة في دراسات المرحلة المبكرة.

مضاد للفيروسات
مضاد للفيروسات

لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الشركة أنها ستساعد في إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا وافقت عليه شركة جونسون آند جونسون مؤخرًا في محاولة لتوسيع العرض بشكل أسرع.

قالت الشركة إن هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ، ستزود شركة Merck بتمويل يصل إلى 268.8 مليون دولار للتكيف وإتاحة العديد من مرافق التصنيع الحالية لإنتاج لقاحات وأدوية كورونا 

 


أدوية مضادة للفيروسات

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أدوية مضادة لكورونا

تطوير أدوية لعلاج كورونا

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