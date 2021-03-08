ضبط 3500 رغيف بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء بمدينة ههيا

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 3500 رغيف خبز بلدى مدعم قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء بمدينة ههيا، ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن وكيل تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأوضحت وكيل الوزارة، فى بيان، أن إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية محملة بكمية من الخبز البلدى المدعم مقدارها 3500 رغيف بلدى قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء.

وأقر سائق السيارة بمكان المخبز الذى تم تهريب الخبز المدعم منه فتم تسليم الخبز المضبوط إلى صاحب المخبز لإعادة بيعه للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف بموجب البطاقة الذكية على ماكينة صرف الخبز الخاصة بمخبزه وأخذ الإقرار اللازم بذلك، وتم تحرير محضر جنح أ.د.ط. ههيا برقم 360 لسنة 2021م