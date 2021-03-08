اليوم السابع
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ضبط ساعات مقلدة مجهولة المصدر داخل مصنعين في مدينة بدر

الإثنين، 08 مارس 2021 01:09 م
ضبط ساعات مقلدة مجهولة المصدر داخل مصنعين في مدينة بدر ساعات مقلدة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط كميات كبيرة من الساعات المقلدة وقطع غيار الساعات جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بحوزة مسئولين عن مصنعين لتصنيع وتجميع الساعات بمدينة بدر بالقاهرة، وذلك لإدارتهما المصنعين بدون ترخيص، وحيازتهما كميات كبيرة من الساعات المقلدة والمصنعة من أدوات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، مستخدمين علامات تجارية غير مسجلة غشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنعين بدون ترخيص ، وحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وتجميع الساعات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

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