اليوم السابع
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ضبط تاجرى مخدرات بقليوب وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وهيروين و351 قرصا مخدرا

الإثنين، 08 مارس 2021 12:39 م
ضبط تاجرى مخدرات بقليوب وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وهيروين و351 قرصا مخدرا حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة قليوب، من ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما نصف كيلو حشيش وهيروين و351 قرصا مخدرا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية ، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية ، بورود بلاغات بقيام عاطلين ببيع المخدرات فى وضح النهار بدائرة قسم شرطة قليوب ، وعلى الفور تم شن حملة للقبض على المتهمين وتحديد هويتهم

تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب ، والذى تمكن من القبض على المتهمين وهم " ع ع .ع " 25 سنة عاطل، ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 380 جرام وعدد ( 351 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 35 جنيه وهاتف محمول ، و " ا س ع " 23 سنة عاطل ، ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ، وبحوزته كمية من مخدر البودر تزن حوالى 190 جرام ومبلغ مالى 240 جنيه وهاتف محمول وسلاح أبيض " مطواة .

 


القليوبية

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بيع المخدرات

بهتيم

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