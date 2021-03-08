اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 مارس 2021 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ضباط شرطة يعزفون موسيقى ويوزعون ورود داخل محطة موسكو احتفالا بيوم المرأة.. فيديو

الإثنين، 08 مارس 2021 05:30 م
ضباط شرطة يعزفون موسيقى ويوزعون ورود داخل محطة موسكو احتفالا بيوم المرأة.. فيديو الشرطيون يعزفون الموسيقى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم ضباط الشرطة في العاصمة الروسية موسكو احتفالية صغيرة باليوم العالمي للمرأة داخل مترو موسكو، وسط أجواء مبهجة مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، حيث قام عناصر من الضباط بعزف سيمفونية موسيقية على الركاب الذين يمرون من المحطة وتوزيع الورود على السيدات والفتيات الصغيرات احتفالا بفاعليات اليوم العالمي للمرأة.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو من تنظيم اوركسترا تابعة للشرطة الروسية الفاعلية داخل أحدى محطات مترو موسكو، وخلال عزف الموسيقى التقط الركاب الصور التذكارية ثم قاموا بتشجيع الفرقة الموسيقية، وبعد انتهاء العرض تشاركا ضباط الشرطة وطلاب الجامعات في توزيع باقات زهور التوليب على النساء في محطة المترو.

الركاب يشاهدون عرض الموسيقى
الركاب يشاهدون عرض الموسيقى

 

الشرطيون يوزعون الورود
الشرطيون يوزعون الورود

 

واحتفالا بيوم المرأة العالمى الموافق الثامن من مارس، توجه الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بتهنئة للمرأة الروسية مشيداً بدورها وقدرتها ونجاحها في مختلف مجالات الحياة في الداخل الروسي.

الشرطيون يعزفون الموسيقى
الشرطيون يعزفون الموسيقى

 

توزيع الورود
توزيع الورود

 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تهنئته، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، " إن النساء يعطين للعالم الانسجام والحنان والجمال وحب الأم غير المشروط، وفي نفس الوقت حققت المرأة النجاح في كل المجالات ووصلت إلى القمة في مختلف القطاعات".

 

وأضاف الرئيس الروسي بوتين :" أنه بمناسبة يوم المرأة تعم كلمات الامتنان والعرفان الصادقة كل أسرة، وهي كلمات للأمهات والجدات والزوجات والأخوات والبنات والصديقات والزميلات".

 

وتابع الرئيس الروسي في تهنئته:" أن الاحتفال بيوم الثامن من مارس تقليد قديم، يرمز إلى بداية الربيع ، ويؤكد دور المرأة في حياتنا في الحفاظ على تلك القيم الحقيقية، التي طالما كانت وستبقى مرجعية أخلاقية ملهمة".


الشرطة الروسية

مترو موسكو

اليوم العالمى للمراة

يوم المراة العالمى

اليوم الدولى للمراة

يوم المراة الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة