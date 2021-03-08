ضباط شرطة يعزفون موسيقى ويوزعون ورود داخل محطة موسكو احتفالا بيوم المرأة.. فيديو

كتب محمد شعلان

نظم ضباط الشرطة في العاصمة الروسية موسكو احتفالية صغيرة باليوم العالمي للمرأة داخل مترو موسكو، وسط أجواء مبهجة مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا، حيث قام عناصر من الضباط بعزف سيمفونية موسيقية على الركاب الذين يمرون من المحطة وتوزيع الورود على السيدات والفتيات الصغيرات احتفالا بفاعليات اليوم العالمي للمرأة.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو من تنظيم اوركسترا تابعة للشرطة الروسية الفاعلية داخل أحدى محطات مترو موسكو، وخلال عزف الموسيقى التقط الركاب الصور التذكارية ثم قاموا بتشجيع الفرقة الموسيقية، وبعد انتهاء العرض تشاركا ضباط الشرطة وطلاب الجامعات في توزيع باقات زهور التوليب على النساء في محطة المترو.



الركاب يشاهدون عرض الموسيقى



الشرطيون يوزعون الورود

واحتفالا بيوم المرأة العالمى الموافق الثامن من مارس، توجه الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بتهنئة للمرأة الروسية مشيداً بدورها وقدرتها ونجاحها في مختلف مجالات الحياة في الداخل الروسي.



الشرطيون يعزفون الموسيقى



توزيع الورود

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تهنئته، حسبما أفادت قناة " روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، " إن النساء يعطين للعالم الانسجام والحنان والجمال وحب الأم غير المشروط، وفي نفس الوقت حققت المرأة النجاح في كل المجالات ووصلت إلى القمة في مختلف القطاعات".

وأضاف الرئيس الروسي بوتين :" أنه بمناسبة يوم المرأة تعم كلمات الامتنان والعرفان الصادقة كل أسرة، وهي كلمات للأمهات والجدات والزوجات والأخوات والبنات والصديقات والزميلات".

وتابع الرئيس الروسي في تهنئته:" أن الاحتفال بيوم الثامن من مارس تقليد قديم، يرمز إلى بداية الربيع ، ويؤكد دور المرأة في حياتنا في الحفاظ على تلك القيم الحقيقية، التي طالما كانت وستبقى مرجعية أخلاقية ملهمة".