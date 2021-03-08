صحة شمال سيناء تعلن شفاء 9 حالات من كورونا وصفر وفيات خلال 24 ساعة

شمال سيناء ـ محمد حسين

سجلت بيانات المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بشمال سيناء، شفاء 9 حالات، وصفر وفيات، وأعلنت صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن رصد موقف حالات كورونا اليوم الإثنين، ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة لعدد 9 حالات خلال 24 ساعة ليصل الإجمالى من حالات الشفاء منذ ظهور الجائحة لعدد 1844 حالة.

وتابع البيان أنه خلال 24 ساعة تم رصد إصابة 2 حالة بإجمالى 322 حالة منذ ظهور الجائحة، ولم تسجل اى حالات وفيات لليوم الرابع على التوالى ليستقر العدد عند 108 حالة وفاة حتى اليوم .

وأشار البيان إلى أن من يتلقون العلاج فى المستشفيات ارتفع لعدد 9 حالات، ولايزال لليوم الثانى 70 حالة اخرى تخضع للعزل المنزلى.

ويتواصل لليوم الرابع استقبال المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

وأعلنت صحة شمال سيناء، أنه يتوفر لدى مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا 200 مصل من أول دفعة من لقاح كورونا مخصصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور رمضان توفيق على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تطعيم المواطنين باللقاح، مشيرًا إلى أن العمل مستمر فى تلقى تسجيل طلبات المواطنين الراغبين فى تلقى لقاح فيروس كورونا، على الموقع الإلكترونى المخصص لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا وهو: www.egcovac.mohp.gov.eg، حيث يتم الحجز للحصول على اللقاح، كذلك يمكن التسجيل بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام.

واشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام، إلى أنه يوجه رسالة لكل أهالى شمال سيناء بسرعة التسجيل المجانى للحصول على اللقاح،بمركز تلقى اللقاح بمستشفى العريش العام لافتا إلى أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وأثبت فاعليته بنسبة 86% فى الوقاية من المرض، ويساهم فى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا بنسبة 99%.

وأشار إلى أنه يتم أخذ لقاح فيروس كورونا فى عضلة الكتف، ولا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، ولكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف أنه تم تخصيص الخط الساخن على رقم 15335 للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح.