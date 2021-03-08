شاب يمزق جسد طالب تدخل لفض مشاجرة بينه وبين آخر في الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب طالب بقرية شبراهور التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بجرحين قطعيين، أثناء فض مشاجرة بين طالبين آخرين.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى شبراهور العام، بوصول المدعو "محمد ا م" 16 سنة، طالب بمدرسه شبراهور الثانوية الكائنة بقرية شبراهور دائرة المركز، ومقيم بذات القرية، مصابا بجرح قطعى أسفل الصدر من الجهة اليمنى، وآخر أسفل البطن ادعاء تعدى من آخرين.

وعلى الفور انتقل الرائد عمرو بكر رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصاب قرر أنه عقب خروجه من المدرسة، وسيره على شاطئ المصرف المار داخل القرية، شاهد مشادة كلامية بين طالب بالصف الأول الثانوى 17 سنة ، بذات المدرسة، وطالب آخر 13 سنه ويقيمان بذات القرية ، وحال محاولته الفض بينهما ، تعديا عليه بالضرب بالأيدي ، بآلة حادة (مطواه) بحوزه التانى وإحداث إصابته .

وتم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبإرشاد الثانى تم ضبط الأداة المستخدمة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4847 لسنه 2021 وجنح مركز السنبلاوين ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشره التحقيقات.