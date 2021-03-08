سعد الحريرى يدين الهجمات الحوثية على السعودية: اعتداء متمادى على استقرار المنطقة

كتب محمد سعودي

أدان رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، سعد الحريرى، الهجمات الحوثية المستمرة على المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن التضامن مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية.

وغرد سعد الحريري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا :"تشكل الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، اعتداء متماديا على استقرار المنطقة وتحدياً مكشوفاً لإرادة المجتمعين العربي والدولي في العمل على حلول سلمية للحرب اليمنية".

وأضاف :"تضامننا مع المملكة وقيادتها مسؤولية قومية نؤكد عليها مهما بلغت التحديات".



سعد الحريري عبر تويتر

كما أدانت الخارجية الكويتية، مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة، حيث اعتبرت الخارجية الكويتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية - أن استمرار هذه الجرائم الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية و تقويضا لاستقرار المنطقة و تحديا للقانون الدولي والإنساني، مؤكدة وقوف الكويت التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.