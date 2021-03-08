زيادة رأس مال المحاريث والهندسة لـ143 مليون جنيه وتعديل النظام الأساسى

كتب عبد الحليم سالم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المحاريث والهندسة، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصناعات الكيماوية ، زيادة رأس مال شركة المحاريث والهندسة التابعة لها لـ143 مليون جنيه مع تعديل النظام الأساسى للشركة.

وذكرت جريدة الوقائع المصرية اليوم، أنه تم زيادة رأس المال من 137.5 مليون جنيه لـ143 مليون جنيه بزيادة قدرها 15.5 مليون جنيه خصما من المديونية المستحقة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية البالغة 38.8 مليون جنيه.

كما تم تعديل المادة 6 من النظام الأساسى الشركة، بحيث يكون رأس المال المرخص به 200 مليون جنيه ورأس المال المصدر والمدفوع 134 مليون جنيه، موزع على 14.3 مليون سهم، قيمة كل سهم 10 جنيهات وجميعها أسهم نقدية.

وذلك على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون القيمة الأسمية للسهم، لما لا يقل عن الحد الادنى، وفقا لقانون سوق رأس المال الصادرة بقانون 95 لسنة 1992.

‬