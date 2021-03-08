رئيس وزراء بريطانيا: إعادة فتح المدارس مخاطرة لكننا قادرون على إدارتها

كتب أحمد عرفة

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، أن إعادة فتح المدارس فى بريطانيا رغم انتشار فيروس كورونا مخاطرة، متابعا: لكننا قادرون على إدارتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

يأتى هذا بعدما أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن مدارس إنجلترا جاهزة لإعادة فتح أبوابها، فى إطار خطة التخفيف التدريجى لقيود الإغلاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا، معربا عن أمله فى أن يسير كل شيء كما هو مخطط له.

وفى حديثه للصحفيين خلال زيارة لمركز تطعيم شمال لندن ، قال جونسون: "يوم الإثنين مثل الخطوة الكبيرة على خارطة الطريق التي نأمل أن تكون خارطة طريق للحرية، لافتا إلى أن حملة التطعيم ضد كوفيد-19 في البلاد هي ما جعل تلك الخطوة ممكنة.