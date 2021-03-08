اليوم السابع
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رئيس وزراء الهند يدعو لتشجيع ريادة الأعمال بين النساء فى يومهن العالمى

الإثنين، 08 مارس 2021 01:34 م
رئيس وزراء الهند يدعو لتشجيع ريادة الأعمال بين النساء فى يومهن العالمى رئيس وزراء الهند - أرشيفية
كتب محمد شعلان

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أكد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، أهمية الدور الذى تقوم به النساء في المجتمع الهندي من أجل أن تصبح معتمدة على ذاتها، وغرد ناريندرا مودى، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تلعب النساء دورًا رائدًا في سعي الهند لتصبح مكتفية ذاتيا.. في يوم المرأة العالمى، دعونا نلتزم بتشجيع ريادة الأعمال بين النساء".

رئيس وزراء العند يغرد فى يوم المرأة
رئيس وزراء الهند يغرد فى يوم المرأة

 

وأضاف رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، في رسالته باليوم العالمي للمرأة، أنهم يفخرون بالإنجازات العديدة التي تحققها النساء في الهند، متابعا: "تفخر الهند بالإنجازات العديدة لنساء أمتنا.. إنه لشرف لحكومتنا أن تحصل على فرصة للعمل من أجل تعزيز تمكين المرأة عبر مجموعة واسعة من القطاعات".

رئيس وزراء الهند على تويتر
رئيس وزراء الهند على تويتر

 

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

 

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن "العالم أحرز تقدما غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذى لم تحققه أى دولة، فمع أننا هبطنا على القمر منذ خمسين عاما، واكتشافنا فى العقد الماضى أسلافا بشرية جديدة وتصوير ثقبا أسودا لأول مرة، مع ذلك، منعت القيود القانونية ما يزيد من مليارى ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات فى العالم قبل 2019 لم يكن يزيد عن 25%، ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعانى من العنف القائم على النوع الاجتماعى".

 

وقالت الأمم المتحدة، إن النساء تقفن فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.


رئيس وزراء الهند

اليوم العالمى للمراة

يوم المراة العالمى

اليوم الدولى للمراة

يوم المراة الدولى

International Womens Day

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